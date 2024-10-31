Мобилизация (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Журналист из Донецка пытается избежать отправки на фронт, пока новости о боевых действиях становятся все страшнее. Сериал «Мобилизация» — драма о событиях 2022 года.



Писатель и журналист Артем живет в Донецке, мечтает найти новую работу и начать жизнь с чистого листа. Когда ему приходит отклик на резюме из московской компании, Артем сразу начинает собираться в дорогу, но тут в новостях появляются сообщения о закрытии границ республики и начале всеобщей мобилизации. Он решает переждать кризис дома, но обстановка постепенно накаляется, уехать становится почти невозможно, а новости не внушают надежды, что все быстро закончится.



Какой выбор сделает Артем, расскажет сериал «Мобилизация» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

