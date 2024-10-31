Мобилизация
Wink
Фильмы
Мобилизация
7.92023, Мобилизация
Драма103 мин18+

Мобилизация (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Журналист из Донецка пытается избежать отправки на фронт, пока новости о боевых действиях становятся все страшнее. Сериал «Мобилизация» — драма о событиях 2022 года.

Писатель и журналист Артем живет в Донецке, мечтает найти новую работу и начать жизнь с чистого листа. Когда ему приходит отклик на резюме из московской компании, Артем сразу начинает собираться в дорогу, но тут в новостях появляются сообщения о закрытии границ республики и начале всеобщей мобилизации. Он решает переждать кризис дома, но обстановка постепенно накаляется, уехать становится почти невозможно, а новости не внушают надежды, что все быстро закончится.

Какой выбор сделает Артем, расскажет сериал «Мобилизация» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
4.9 IMDb