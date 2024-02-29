Фильм Детка (2024 год) смотреть онлайн

Детка
Драма103 мин18+
О фильме

Фильм «Детка» 2022 года — российская драма об отношениях между матерью и дочерью, которые не виделись семнадцать лет. В главных ролях — Виктория Исакова и Мария Мацель.

После окончания школы семнадцатилетняя Даша готовится к поступлению в университет. Строгий отец хочет отправить дочь в Мурманск, но она сбегает от его удушающей опеки и приезжает в Санкт-Петербург, чтобы поступить в театральный институт. Помимо учебы, у девушки есть еще одна важная цель — найти свою мать, которая оставила ее сразу после рождения. Однако долгожданная встреча проходит совсем не так, как представляла девушка. Вместо того, чтобы получить поддержку и любовь, Даша оказывается без денег и крыши над головой. В отчаянии она принимает решение покрасить волосы в яркий цвет и продать девственность, чтобы выжить в большом городе.

Смогут ли мать и дочь найти общий язык, узнаете в семейной драме «Детка».

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детка»