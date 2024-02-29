Фильм Детка (2024 год) смотреть онлайн

Фильм «Детка» 2022 года — российская драма об отношениях между матерью и дочерью, которые не виделись семнадцать лет. В главных ролях — Виктория Исакова и Мария Мацель.



После окончания школы семнадцатилетняя Даша готовится к поступлению в университет. Строгий отец хочет отправить дочь в Мурманск, но она сбегает от его удушающей опеки и приезжает в Санкт-Петербург, чтобы поступить в театральный институт. Помимо учебы, у девушки есть еще одна важная цель — найти свою мать, которая оставила ее сразу после рождения. Однако долгожданная встреча проходит совсем не так, как представляла девушка. Вместо того, чтобы получить поддержку и любовь, Даша оказывается без денег и крыши над головой. В отчаянии она принимает решение покрасить волосы в яркий цвет и продать девственность, чтобы выжить в большом городе.



