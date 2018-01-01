Wink
Детка
Актёры и съёмочная группа фильма «Детка»

Актёры

Мария Мацель

АктрисаДаша
Виктория Исакова

АктрисаЛена
Алексей Розин

АктёрТёма
Алексей Фаддеев

АктёрАлександр
Степан Белозеров

АктёрФедя
Никита Шишкин

АктёрРома
Маруся Фурина

АктрисаАня
Дмитрий Миллер

АктёрВиктор
Евгений Зайфрид

АктёрДима
Никита Чеканов

АктёрПетя

Сценаристы

Наргиз Багирзаде

Сценарист

Продюсеры

Федор Щербаков

Продюсер
Дмитрий Никитин

Продюсер
Андрей Апостолов

Продюсер
Наргиз Багирзаде

Продюсер

Художники

Татьяна Шаповалова

Художница

Монтажёры

Сергей Иванов

Монтажёр

Операторы

Александр Демьяненко

Оператор

Композиторы

Артур Хайруллин

Композитор