Биография

Маруся Фурина — актриса театра, кино и телевидения. Родилась 20 января 2001 года. После окончания школы поступила на актерский факультет Института современного искусства. Активно занималась художественной гимнастикой, является кандидатом в мастера спорта. Снималась в рекламных роликах. Сегодня Маруся Фурина активно снимается в различных проектах, в ее фильмографии можно найти такие проекты, как «Вертинский», «Дружина», «Скорая помощь 4», «Капельник», «Весури», «Воскресенский». В 2023 году сыграла в криминальной драме «Фишер».