В этой подборке вас ждут лучшие романтические комедии, от расцвета жанра в нулевых до переосмысления знакомых сюжетов, которые способны создать атмосферу тепла и уюта в любое время. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь закусками и готовьтесь к романтике, смешным недоразумениям и трогательным моментам. Погрузитесь в мир любви с такими ромкомами нулевых, как «Босиком по мостовой» и «Красавчик» с Тилем Швайгером, «Дневник Бриджит Джонс», «Свадебный переполох», «Ангел-А» и «Питер FM». Ищете что-то более современное? Обратите внимание на новинки 2024 года: «Через год в это же время», «Любви не бывает?» и «Мое прекрасное несчастье 2». Не пропустите фильм Вуди Аллена «Великая ирония», драмеди о выходе из творческого кризиса «Иди ко мне, детка» или отправляйтесь в путешествие по Испании вместе с героями ленты «До встречи на Венере». Устали от консервативных сюжетов? Выбирайте триллер «Стоп-слово», мелодраму «Свободные отношения» или фантастическую комедию «Зависнуть в Палм-Спрингс». Наслаждайтесь качественным контентом, не отвлекаясь на рекламу, — выбирайте смотреть романтические комедии в онлайн-кинотеатре Wink!

Постер к фильму Туда 2025
8.7

Туда

2025, 104 мин
Постер к фильму Клуб разбитых сердец 2024
8.1

Клуб разбитых сердец

2024, 99 мин
Постер к фильму Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки 2025
8.6

Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки

2025, 123 мин
Постер к фильму Мой сосед — монстр 2024
7.2

Мой сосед — монстр

2024, 99 мин
Постер к фильму Отпуск с бывшим 2024
8.2

Отпуск с бывшим

2024, 108 мин
Постер к фильму Йогнутая семейка 2024
7.0

Йогнутая семейка

2024, 87 мин
Постер к фильму Моя соседка — призрак 2024
8.7

Моя соседка — призрак

2024, 96 мин
Постер к фильму Ты просто космос 2023
6.5

Ты просто космос

2023, 87 мин
Постер к фильму Любовь зла 2024
8.8

Любовь зла

2024, 82 мин
Постер к фильму Любовь и песики 2023
8.7

Любовь и песики

2023, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму 2+2 2023
7.0

2+2

2023, 73 мин
Постер к фильму Через год в это же время 2024
8.2

Через год в это же время

2024, 111 мин
Постер к фильму Мое прекрасное несчастье 2 2024
7.8

Мое прекрасное несчастье 2

2024, 87 мин
Постер к фильму Дождь из мужчин 2023
7.3

Дождь из мужчин

2023, 93 мин
Постер к фильму Любви не бывает? 2024
8.9

Любви не бывает?

2024, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сама любовь 2022
6.9

Сама любовь

2022, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я не киллер 2023
8.2

Я не киллер

2023, 110 мин
Постер к фильму Сладкая парочка 2023
8.7

Сладкая парочка

2023, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь на миллион 2023
7.7

Любовь на миллион

2023, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я — кот 2023
6.9

Я — кот

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Давай поженимся 2023
7.9

Давай поженимся

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дома лучше 2023
8.1

Дома лучше

2023, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь со второй попытки 2022
7.6

Любовь со второй попытки

2022, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь на Мальдивах 2023
8.3

Любовь на Мальдивах

2023, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь без памяти 2023
8.7

Любовь без памяти

2023, 114 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь в саванне 2023
8.2

Любовь в саванне

2023, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Природа любви 2023
7.5

Природа любви

2023, 110 мин
Постер к фильму Снежный роман 2023
8.1

Снежный роман

2023, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму День святого Валентина 2021
7.9

День святого Валентина

2021, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лето во Франции 2023
7.7

Лето во Франции

2023, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Честный развод. Бенефис 2023
8.8

Честный развод. Бенефис

2023, 100 мин
Постер к фильму Великая ирония 2023
7.4

Великая ирония

2023, 92 мин
Постер к фильму Красавица и миллионер 2022
8.4

Красавица и миллионер

2022, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мистер и Миссис Икс 2023
6.5

Мистер и Миссис Икс

2023, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мы снова вместе 2022
8.5

Мы снова вместе

2022, 81 мин
Постер к фильму Все любят Жанну 2022
6.2

Все любят Жанну

2022, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страсти по Матвею 2023
8.9

Страсти по Матвею

2023, 120 мин
Постер к фильму Секретарь Деда Мороза 2023
7.8

Секретарь Деда Мороза

2023, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Люблю твою жену 2013
7.9

Люблю твою жену

2013, 92 мин
Постер к фильму Знакомьтесь – Вайолет 2022
8.2

Знакомьтесь – Вайолет

2022, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Новый парень моей жены 2022
8.2

Новый парень моей жены

2022, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Иди ко мне, детка 2023
7.7

Иди ко мне, детка

2023, 97 мин
Постер к фильму 30 ночей с бывшей 2022
7.2

30 ночей с бывшей

2022, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Принц из рая 2023
8.7

Принц из рая

2023, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как влюбиться за 12 дней 2022
8.3

Как влюбиться за 12 дней

2022, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь со вкусом 2022
8.2

Любовь со вкусом

2022, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму До встречи на Венере 2023
7.8

До встречи на Венере

2023, 90 мин
Постер к фильму Рождество на карибах 2023
8.2

Рождество на карибах

2023, 86 мин
Бесплатно