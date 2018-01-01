Романтические комедии

В этой подборке вас ждут лучшие романтические комедии, от расцвета жанра в нулевых до переосмысления знакомых сюжетов, которые способны создать атмосферу тепла и уюта в любое время. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь закусками и готовьтесь к романтике, смешным недоразумениям и трогательным моментам. Погрузитесь в мир любви с такими ромкомами нулевых, как «Босиком по мостовой» и «Красавчик» с Тилем Швайгером, «Дневник Бриджит Джонс», «Свадебный переполох», «Ангел-А» и «Питер FM». Ищете что-то более современное? Обратите внимание на новинки 2024 года: «Через год в это же время», «Любви не бывает?» и «Мое прекрасное несчастье 2». Не пропустите фильм Вуди Аллена «Великая ирония», драмеди о выходе из творческого кризиса «Иди ко мне, детка» или отправляйтесь в путешествие по Испании вместе с героями ленты «До встречи на Венере». Устали от консервативных сюжетов? Выбирайте триллер «Стоп-слово», мелодраму «Свободные отношения» или фантастическую комедию «Зависнуть в Палм-Спрингс». Наслаждайтесь качественным контентом, не отвлекаясь на рекламу, — выбирайте смотреть романтические комедии в онлайн-кинотеатре Wink!