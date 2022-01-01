Знакомьтесь – Вайолет (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сентиментальная мелодрама о любви молодого человека с аутизмом и секс-работницы. Шон — наивный молодой человек, живущий со своей бабушкой Рут, которая всячески оберегает его от окружающего мира. У Шона аутизм, и он не любит, когда другие до него дотрагиваются. У него никогда не было девушки, но по иронии судьбы он работает программистом в дейтинговом приложении и часто пользуется им, чтобы найти любовь. Правда, в результате он получает только череду отказов. Однажды на тематическом корпоративе Шон встречает Вайолет и сразу же влюбляется. Он приглашает ее на ужин, но Вайолет требует за это денег. Подумав, что она шутит, Шон соглашается. Он еще не знает, что костюм секс-работницы на ней был не просто так. Есть ли у этих отношений будущее, узнаете из мелодрамы «Знакомьтесь, Вайолет» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.



Знакомьтесь – Вайолет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.