Знакомьтесь – Вайолет
Wink
Фильмы
Знакомьтесь – Вайолет
8.22022, The Sound of Violet
Комедии, Драмы102 мин18+
Больной аутизмом Шон влюбляется в проститутку, не подозревая, чем она зарабатывает на жизнь. Ромком в духе «Красотки»

Знакомьтесь – Вайолет (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сентиментальная мелодрама о любви молодого человека с аутизмом и секс-работницы. Шон — наивный молодой человек, живущий со своей бабушкой Рут, которая всячески оберегает его от окружающего мира. У Шона аутизм, и он не любит, когда другие до него дотрагиваются. У него никогда не было девушки, но по иронии судьбы он работает программистом в дейтинговом приложении и часто пользуется им, чтобы найти любовь. Правда, в результате он получает только череду отказов. Однажды на тематическом корпоративе Шон встречает Вайолет и сразу же влюбляется. Он приглашает ее на ужин, но Вайолет требует за это денег. Подумав, что она шутит, Шон соглашается. Он еще не знает, что костюм секс-работницы на ней был не просто так. Есть ли у этих отношений будущее, узнаете из мелодрамы «Знакомьтесь, Вайолет» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знакомьтесь – Вайолет»

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