Знакомьтесь – Вайолет (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сентиментальная мелодрама о любви молодого человека с аутизмом и секс-работницы. Шон — наивный молодой человек, живущий со своей бабушкой Рут, которая всячески оберегает его от окружающего мира. У Шона аутизм, и он не любит, когда другие до него дотрагиваются. У него никогда не было девушки, но по иронии судьбы он работает программистом в дейтинговом приложении и часто пользуется им, чтобы найти любовь. Правда, в результате он получает только череду отказов. Однажды на тематическом корпоративе Шон встречает Вайолет и сразу же влюбляется. Он приглашает ее на ужин, но Вайолет требует за это денег. Подумав, что она шутит, Шон соглашается. Он еще не знает, что костюм секс-работницы на ней был не просто так. Есть ли у этих отношений будущее, узнаете из мелодрамы «Знакомьтесь, Вайолет» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
Знакомьтесь – Вайолет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АВРежиссёр
Аллен
Вульф
- ДТАктёр
Джейсон
Тревиньо
- ККАктриса
Кора
Клири
- ЖДАктриса
Жан
Д’Арси
- ККАктёр
Кэйлон
Кристофер
- МЕАктёр
Майкл
Е. Белл
- ЭРАктриса
Энджелс
Рэйтс
- ТРАктёр
Тайлер
Рой Робертс
- АСАктриса
Амелия
Самсон
- АВАктёр
Аллен
Вульф
- РЛАктёр
Роберт
Л. Батлер мл.
- АВСценарист
Аллен
Вульф
- АВПродюсер
Аллен
Вульф
- ДТАктёр дубляжа
Даниил
Толстых
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- РТАктёр дубляжа
Роман
Троицкий
- ЯСАктёр дубляжа
Ярослав
Строганов
- АВМонтажёр
Аллен
Вульф
- КПКомпозитор
Конрад
Поуп