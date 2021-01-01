День святого Валентина (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Владелица садового центра влюбляется в подчиненного в ходе подготовки к Валентинову дню. Романтическая комедия про миллион алых роз.



Неделя перед Днем влюбленных — самое загруженное время для всех продавцов цветов. И именно в это время владелица садового центра Дебра передает бизнес своей дочери Кэтрин. Сотрудники не в восторге от внезапных перемен в столь ответственный момент, а вскоре они получают новую порцию стресса: в центр прибывают 600 поддонов с цветами, заказанные кем-то по ошибке. Кэтрин, привыкшая все держать под контролем, в панике, но на помощь ей приходит мастер импровизации Джек, который подает идею устроить среди горожан конкурс на лучший дизайн сада к Валентинову дню. Организуя состязание, начальница и подчиненный сближаются, несмотря на разницу в темпераменте и положении.



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