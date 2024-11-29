Моя соседка — призрак (фильм, 2024) смотреть онлайн

Переехав с матерью в новый дом, юноша знакомится с местным приведением — девушкой, умершей сто лет назад. Романтическая комедия «Моя соседка — призрак» — фильм о том, как заново полюбить жизнь. Смотрите фильм «Моя соседка — призрак» в подписке Amediateka на Wink.



В 20-х годах прошлого века любопытная девушка по имени Беа крадет из музея красивое кольцо. Когда она выходит на улицу, ее насмерть сбивает автомобиль. Спустя сотню лет юный музыкант Коул и его мать переезжают в новый дом после смерти отца. Коул обнаруживает у себя в комнате то самое кольцо и, надев его, видит призрак Беа. Так начинается их странная дружба, которая помогает молодым людям справиться с личными проблемами: скорбью по погибшему родителю и желанием вырваться на свободу. Вскоре Коул находит способ снять проклятие с Беа, однако это будет означать, что они расстанутся навсегда.



Решится ли юноша потерять еще одного близкого человека, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Моя соседка — призрак»


