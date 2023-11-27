Райан Квантен из «Настоящей крови» блистает в ромкоме о писателе, влюбившемся в чужую невесту, от режиссера «Бенни и Джун» и «Рождественских каникул». Незадачливый писатель Лео Паламино переживает непростой период. Творчество не приносит денег, работать приходится посудомойщиком, но самая жуть творится на личном фронте. Бывшая жена Лео прославилась, подробно описав все его недостатки в блоге «Ты меня бесишь» и одноименной книге, чем изрядно подпортила мужчине репутацию. Побитый жизнью Паламино оказывается на чужой свадьбе и с первого взгляда влюбляется в невесту, а так как терять ему нечего — решает действовать. Он сходу заявляет, что жених девушке не подходит, и всячески пытается увести ее из-под венца. Увенчаются ли успехом попытки Лео, расскажет комедия «Люблю твою жену» — фильм 2013 смотреть онлайн можно на Wink.

