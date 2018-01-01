Wink
Фильмы
Люблю твою жену
Актёры и съёмочная группа фильма «Люблю твою жену»

Актёры и съёмочная группа фильма «Люблю твою жену»

Режиссёры

Джеримайя С. Чечик

Джеримайя С. Чечик

Jeremiah S. Chechik
Режиссёр

Актёры

Райан Квантен

Райан Квантен

Ryan Kwanten
АктёрLeo Palamino
Кристен Хагер

Кристен Хагер

Kristen Hager
АктрисаJulie Deere
Мария Менунос

Мария Менунос

Maria Menounos
АктрисаMaria Menounsas
Матин Девджи

Матин Девджи

Jamani
АктёрRavi (в титрах: Mateen Devji)
Майя Сами

Майя Сами

Maya Samy
АктрисаPia
Сара Каннинг

Сара Каннинг

Sara Canning
АктрисаColette
Маргерита Донато

Маргерита Донато

Margherita Donato
АктрисаDaphne
Ариэль Ромбо

Ариэль Ромбо

Ari Rombough
АктрисаCece (в титрах: Arielle Rombough)
Райан МакПартлин

Райан МакПартлин

Ryan McPartlin
АктёрDanny Hart
Валери Планше

Валери Планше

Valerie Planche
АктрисаBeatrice

Сценаристы

Меган Мартин

Меган Мартин

Megan Martin
Сценарист

Продюсеры

Эри Лантос

Эри Лантос

Ari Lantos
Продюсер
Роберт Лантош

Роберт Лантош

Robert Lantos
Продюсер
Паула Девоншир

Паула Девоншир

Paula Devonshire
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Калинин

Иван Калинин

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Фёдор Бойко

Фёдор Бойко

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа

Операторы

Люк Монпелье

Люк Монпелье

Luc Montpellier
Оператор

Композиторы

Рэйчел Портман

Рэйчел Портман

Rachel Portman
Композитор