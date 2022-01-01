Красавица и миллионер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Романтическая комедия о девушке, вынужденной проводить время с несносным миллионером, который постепенно меняется под ее влиянием.



Эддисон Берк — добрая и отзывчивая девушка, работающая офисным менеджером. Ее брат Пит — ассистент заносчивого и требовательного богача Джастина Росса. У них запланирована деловая поездка на остров Сен-Мартен, где Росс собирается поглотить очередную компанию. Однако Пит в результате несчастного случая ломает ногу, и Эддисон приходится его подменять. Она становится единственным человеком, готовым перечить Россу и честно говорить, когда он ведет себя слишком грубо. Именно благодаря ей желанную сделку удается претворить в жизнь, несмотря на напряженные отношения между участниками. Постепенно Росс начинает прислушиваться к Эддисон и стараться быть добрее. Между ними пробегает искра, но действительно ли Росс изменился?



На этот вопрос ответит «Красавица и миллионер» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.





Красавица и миллионер смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.