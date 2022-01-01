Красавица и миллионер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Романтическая комедия о девушке, вынужденной проводить время с несносным миллионером, который постепенно меняется под ее влиянием.
Эддисон Берк — добрая и отзывчивая девушка, работающая офисным менеджером. Ее брат Пит — ассистент заносчивого и требовательного богача Джастина Росса. У них запланирована деловая поездка на остров Сен-Мартен, где Росс собирается поглотить очередную компанию. Однако Пит в результате несчастного случая ломает ногу, и Эддисон приходится его подменять. Она становится единственным человеком, готовым перечить Россу и честно говорить, когда он ведет себя слишком грубо. Именно благодаря ей желанную сделку удается претворить в жизнь, несмотря на напряженные отношения между участниками. Постепенно Росс начинает прислушиваться к Эддисон и стараться быть добрее. Между ними пробегает искра, но действительно ли Росс изменился?
- ББРежиссёр
Брайан
Бру
- СХАктриса
Сашлиа
Хайтауэр
- КРАктёр
Крис
Рейд
- ТГАктёр
Тэннер
Гильман
- КФАктриса
Кэти
Форд
- ББАктриса
Бруклин
Бру
- ББАктриса
Бриттани
Бру Уискомб
- ЛЛАктёр
Лонзо
Лиггинс
- ЭСАктёр
Энтони
Страга
- ДДАктёр
Дэнни
Джеймс
- ББСценарист
Бриттани
Бру Уискомб
- ББПродюсер
Брайан
Бру
- ББПродюсер
Бриттани
Бру Уискомб
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МГАктриса дубляжа
Мария
Гаврилина
- ЭДХудожница
Эмили
Джейкобсен
- ББМонтажёр
Брайан
Бру
- ДЛОператор
Джон
Лойд