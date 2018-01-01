Wink
Красавица и миллионер
Актёры и съёмочная группа фильма «Красавица и миллионер»

Актёры и съёмочная группа фильма «Красавица и миллионер»

Режиссёры

Брайан Бру

Brian Brough
Режиссёр

Актёры

Сашлиа Хайтауэр

Sashleigha Hightower
АктрисаAddison
Крис Рейд

Chris Reid
АктёрJustin Ross
Тэннер Гильман

Tanner Gillman
АктёрPete
Кэти Форд

Cathy Ford
АктрисаKatrina Sawyer
Бруклин Бру

Brooklyn Brough
АктрисаAnnie Sawyer
Бриттани Бру Уискомб

Brittany Brough Wiscombe
АктрисаJane
Лонзо Лиггинс

Lonzo Liggins
АктёрDoctor Morgan
Энтони Страга

Anthony Straga
АктёрLamar Nichols
Дэнни Джеймс

Danny James
АктёрExecutive #2

Сценаристы

Бриттани Бру Уискомб

Brittany Brough Wiscombe
Сценарист

Продюсеры

Брайан Бру

Brian Brough
Продюсер
Бриттани Бру Уискомб

Brittany Brough Wiscombe
Продюсер

Актёры дубляжа

Ева Финкельштейн

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Мария Гаврилина

Актриса дубляжа

Художники

Эмили Джейкобсен

Emily Jacobson
Художница

Монтажёры

Брайан Бру

Brian Brough
Монтажёр

Операторы

Джон Лойд

John Lyde
Оператор