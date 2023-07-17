Рождество на карибах (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Романтическая комедия о брошенной у алтаря невесте, которая вместо медового месяца отправляется на Карибы с подругами. Прямо в день свадьбы Рэйчел бросает ее жених Грегори. Мать убеждает подавленную горем женщину не отменять медовый месяц, а отправиться на экзотических остров Сент-Китс в Карибском море со своими лучшими подругами — Амандой и Ребеккой. Те, в свою очередь, уверены, что Рэйчел нужно как можно быстрее попытаться забыть о произошедшем, и убеждают ее, что небольшая интрижка на отдыхе ей не повредит. Так они знакомятся с Алессандро, привлекательным мужчиной, романтические отношения с которым могут запросто превратиться во что-то большее.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ФМРежиссёр
Филиппе
Мартинес
- ЭХАктриса
Элизабет
Хёрли
- ЭКАктёр
Эдоардо
Коста
- ККАктриса
Кэролайн
Квентин
- СБАктриса
Стефани
Бичем
- НКАктриса
Натали
Кокс
- ДДАктриса
Даунтаун
Джули Браун
- ДБАктриса
Даниэль
Браун
- ХКАктриса
Хадар
Кэтс
- ФКАктёр
Фрэнк
Корби
- УКАктёр
Уинстон
Крук
- НКСценарист
Натали
Кокс
- ФМСценарист
Филиппе
Мартинес
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- ВЭХудожник
Вон
Эшлин
- ДБОператор
Джордж
Берт