Рождество на карибах
Wink
Фильмы
Рождество на карибах
8.22023, Christmas in the Caribbean
Мелодрама, Комедия86 мин16+

Рождество на карибах (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Романтическая комедия о брошенной у алтаря невесте, которая вместо медового месяца отправляется на Карибы с подругами. Прямо в день свадьбы Рэйчел бросает ее жених Грегори. Мать убеждает подавленную горем женщину не отменять медовый месяц, а отправиться на экзотических остров Сент-Китс в Карибском море со своими лучшими подругами — Амандой и Ребеккой. Те, в свою очередь, уверены, что Рэйчел нужно как можно быстрее попытаться забыть о произошедшем, и убеждают ее, что небольшая интрижка на отдыхе ей не повредит. Так они знакомятся с Алессандро, привлекательным мужчиной, романтические отношения с которым могут запросто превратиться во что-то большее.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество на карибах»