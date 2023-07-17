Рождество на карибах (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Романтическая комедия о брошенной у алтаря невесте, которая вместо медового месяца отправляется на Карибы с подругами. Прямо в день свадьбы Рэйчел бросает ее жених Грегори. Мать убеждает подавленную горем женщину не отменять медовый месяц, а отправиться на экзотических остров Сент-Китс в Карибском море со своими лучшими подругами — Амандой и Ребеккой. Те, в свою очередь, уверены, что Рэйчел нужно как можно быстрее попытаться забыть о произошедшем, и убеждают ее, что небольшая интрижка на отдыхе ей не повредит. Так они знакомятся с Алессандро, привлекательным мужчиной, романтические отношения с которым могут запросто превратиться во что-то большее.

