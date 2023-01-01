Любовь и пёсики (2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Собаки спасают своих хозяев от одиночества, тайно налаживая их личную жизнь. Романтическая комедия «Любовь и песики» — фильм из Китая о питомцах, которые понимают в любви гораздо больше, чем люди.



Несмотря на появление интернета и повсеместное распространение смартфонов, люди продолжают быть одинокими. К счастью, у них есть верные друзья — песики. Четвероногим питомцам непонятно, почему их хозяева так страдают и прячут свои чувства, и они всегда чувствуют, когда людей тянет друг к другу. Собаки подружат непутевого писателя и его обворожительную соседку-дизайнера, сделают так, чтобы у заносчивой инфлюенсерки и доброго ветеринара начался роман, а подобранный на улице пожилой пес растопит лед между отцом и дочерью, которые за последнее время отдалились друг от друга.



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