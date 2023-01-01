Сладкая парочка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Между непутевым химиком и взбалмошной сотрудницей банка начинается роман, но их родственники против. Ромком из Кореи о том, что любовь побеждает все преграды.



Чхихо все время пропадает на работе. Он химик в корпорации, выпускающей снеки, так что день за днем ему приходится тестировать разные чипсы и фастфуд. Ему уже перевалило за 40, он до сих пор живет один, однако не видит в этом никаких проблем. Чхихо плохо разбирается в людях и помогает деньгами своему брату Сокхо, недавно вышедшему из тюрьмы. Сокхо, пользуясь наивностью родственника, берет на его имя большой кредит. Теперь одураченному брату названивает сотрудница банка Ильён. Однако встретив должника в офисе, девушка неожиданно для себя влюбляется в него. Но не все так гладко. Коварный Сокхо вовсе не рад их отношениям, а взрослая дочь Ильён не хочет, чтобы мать снова страдала из-за несчастной любви.



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