Сладкая парочка
Wink
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Сладкая парочка
8.72023, Daljjakjigeunhae: 7510
Комедия, Мелодрама113 мин16+
Сотрудница банка влюбляется в непутевого химика с долгом по кредиту. Ромком от студии, создавшей оскароносных «Паразитов»

Сладкая парочка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Между непутевым химиком и взбалмошной сотрудницей банка начинается роман, но их родственники против. Ромком из Кореи о том, что любовь побеждает все преграды.

Чхихо все время пропадает на работе. Он химик в корпорации, выпускающей снеки, так что день за днем ему приходится тестировать разные чипсы и фастфуд. Ему уже перевалило за 40, он до сих пор живет один, однако не видит в этом никаких проблем. Чхихо плохо разбирается в людях и помогает деньгами своему брату Сокхо, недавно вышедшему из тюрьмы. Сокхо, пользуясь наивностью родственника, берет на его имя большой кредит. Теперь одураченному брату названивает сотрудница банка Ильён. Однако встретив должника в офисе, девушка неожиданно для себя влюбляется в него. Но не все так гладко. Коварный Сокхо вовсе не рад их отношениям, а взрослая дочь Ильён не хочет, чтобы мать снова страдала из-за несчастной любви.

Сумеют ли главные герои преодолеть все препятствия на пути к счастью, расскажет фильм «Сладкая парочка» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Сладкая парочка»