Сладкая парочка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Между непутевым химиком и взбалмошной сотрудницей банка начинается роман, но их родственники против. Ромком из Кореи о том, что любовь побеждает все преграды.
Чхихо все время пропадает на работе. Он химик в корпорации, выпускающей снеки, так что день за днем ему приходится тестировать разные чипсы и фастфуд. Ему уже перевалило за 40, он до сих пор живет один, однако не видит в этом никаких проблем. Чхихо плохо разбирается в людях и помогает деньгами своему брату Сокхо, недавно вышедшему из тюрьмы. Сокхо, пользуясь наивностью родственника, берет на его имя большой кредит. Теперь одураченному брату названивает сотрудница банка Ильён. Однако встретив должника в офисе, девушка неожиданно для себя влюбляется в него. Но не все так гладко. Коварный Сокхо вовсе не рад их отношениям, а взрослая дочь Ильён не хочет, чтобы мать снова страдала из-за несчастной любви.
Сумеют ли главные герои преодолеть все препятствия на пути к счастью, расскажет фильм «Сладкая парочка» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Сладкая парочка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- ЛХРежиссёр
Ли
Хан
- ЮХАктёр
Ю
Хэ-джин
- Актриса
Ким
Хи-сон
- ЧИАктёр
Чха
Ин-пхё
- ЧДАктриса
Чон
Да-ын
- ЧСАктёр
Чин
Сон-гю
- ХСАктриса
Хан
Сон-хва
- ЛДАктёр
Ли
Джун-хёк
- ЮБАктёр
Юн
Бён-хи
- КГАктёр
Ким
Ги-чхон
- ЛДАктёр
Ли
Джи-хун
- ЛБСценарист
Ли
Бён-хон
- ЛХСценарист
Ли
Хан
- КДПродюсер
Ким
Джэ-джун
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ЕСАктрис�а дубляжа
Елена
Сортова
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- КДХудожница
Ким
Джон-вон
- ННМонтажёр
Нам
На-ён
- ЛТОператор
Ли
Тхэ-юн
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук