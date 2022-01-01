Мы снова вместе (фильм, 2022) смотреть онлайн

Рождественский ромком о девушке, получившей сообщение от незнакомого мужчины к его возлюбленной — и решившей найти их обоих. Однажды Элизабет обнаруживает на своем телефоне голосовое сообщение. Оно адресовано некой Мэдлин: не представившийся мужчина зовет ее встретиться в канун Рождества в их особом месте. Лиззи бросается на поиски звонившего, чтобы сообщить ему об ошибке. Помочь ей вызывается Джош — ее бывший друг, с которым у них разошлись пути три года назад после страшной трагедии. Чем дальше Джош и Лиззи продвигаются в поисках, тем больше общего они находят между собой и неизвестной парой влюбленных. Как это Рождество повлияет на них, узнаете из мелодрамы «Мы снова вместе» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.



