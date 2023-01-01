Дождь из мужчин (фильм, 2023) смотреть онлайн

Заскучавшая в браке женщина решает поставить приложение для знакомств, чтобы найти любовника, и обретает бешеную популярность. Французская романтическая комедия о настоящей любви, главную роль в которой озвучила Ольга Бузова.



На первый взгляд, у Айрис все прекрасно: любимый муж, дети, высокооплачиваемая работа, большая квартира. Но в ее отношениях с супругом уже давно нет страсти — они не занимались сексом четыре года. Айрис очень любит и не хочет бросать мужа, и одна из подруг предлагает ей менее радикальное решение — завести любовника, ведь ничего не значащая интрижка со скучающим мужчиной может спасти брак. Айрис устанавливает приложение для знакомств и, к своему удивлению, получает кучу заявок от потенциальных партнеров. Теперь перед ней открывается целый новый мир, и она с радостью в него погружается.



Но что случится, когда главная героиня задумается о том, что для нее действительно важно? Об этом расскажет «Дождь из мужчин» — фильм 2023 года смотреть онлайн вы можете на нашем видеосервисе Wink.



