Мистер и Миссис Икс (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Корейская комедия о когда-то знаменитой актрисе, которая страдает из-за мужа-тирана и строит планы по его убийству. Хван Ёрэ прославилась ролями в рекламе и нескольких успешных фильмах. Однако ее последнюю работу в кино разгромили критики и фанаты. В отчаянии Ёрэ едет на тропические острова, где встречает богатого бизнесмена Джонатана, предлагающего выйти за него замуж. Брак не приносит счастья: выходки Джонатана невозможно терпеть, и Ёрэ совсем перестает сниматься. Вскоре оказывается, что их сосед Ким Пону — один из ее самых преданных поклонников. С его помощью Ёрэ начинает строить планы, как расправиться с ненавистным мужем. Удастся ли претворить их в жизнь, узнаете из комедии «Мистер и Миссис Икс» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
- ЛВРежиссёр
Ли
Вон-сок
- ЛХАктриса
Ли
Ха-ни
- ЛСАктёр
Ли
Сон-гюн
- КМАктёр
Кон
Мён
- ПЮАктёр
Пэ
Ю-рам
- ЭБАктёр
Эндрю
Бишоп
- ЩДАктриса
Щим
Даль-ги
- ДРАктриса
Дэбби
Рейд
- ПХАктриса
Пэк
Хён-ми
- ПХАктриса
Пэк
Хён-сук
- ЧДАктёр
Чхве
Джун-гю
- КСПродюсер
Ким
Сон-хун
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ЧДМонтажёр
Чон
Джи-ын
- ДКомпозитор
Дальпаран