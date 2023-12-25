Мистер и Миссис Икс (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Мистер и Миссис Икс
6.52023, Killing romaenseu
Комедия, Мелодрама101 мин16+
Черная комедия о кинозвезде, которая планирует убить своего мужа-деспота с помощью давнего поклонника

О фильме

Корейская комедия о когда-то знаменитой актрисе, которая страдает из-за мужа-тирана и строит планы по его убийству. Хван Ёрэ прославилась ролями в рекламе и нескольких успешных фильмах. Однако ее последнюю работу в кино разгромили критики и фанаты. В отчаянии Ёрэ едет на тропические острова, где встречает богатого бизнесмена Джонатана, предлагающего выйти за него замуж. Брак не приносит счастья: выходки Джонатана невозможно терпеть, и Ёрэ совсем перестает сниматься. Вскоре оказывается, что их сосед Ким Пону — один из ее самых преданных поклонников. С его помощью Ёрэ начинает строить планы, как расправиться с ненавистным мужем. Удастся ли претворить их в жизнь, узнаете из комедии «Мистер и Миссис Икс» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер и Миссис Икс»