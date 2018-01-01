Wink
Фильмы
Мистер и Миссис Икс
Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер и Миссис Икс»

Режиссёры

Ли Вон-сок

Ли Вон-сок

Lee Won-seok
Режиссёр

Актёры

Ли Ха-ни

Ли Ха-ни

Lee Ha-nee
АктрисаHwang Yeo-rae
Ли Сон-гюн

Ли Сон-гюн

Lee Seon-gyoon
АктёрJonathan Na
Кон Мён

Кон Мён

Kong Myeong
АктёрKim Beom-woo
Пэ Ю-рам

Пэ Ю-рам

Bae Yoo-ram
АктёрLee Yeong-chan
Эндрю Бишоп

Эндрю Бишоп

Andrew Bishop
АктёрBob
Щим Даль-ги

Щим Даль-ги

Shim Dal-gi
АктрисаBo-ri / Ostrich
Дэбби Рейд

Дэбби Рейд

Debbie Reid
АктрисаAmerican grandmother
Пэк Хён-ми

Пэк Хён-ми

Baek Hyeon-mi
АктрисаSusan A
Пэк Хён-сук

Пэк Хён-сук

Baek Hyeon-sook
АктрисаSusan B
Чхве Джун-гю

Чхве Джун-гю

Choi Joon-gyoo
АктёрWoo-hyeon

Продюсеры

Ким Сон-хун

Ким Сон-хун

Kim Seong-hoon
Продюсер

Актёры дубляжа

Алия Насырова

Алия Насырова

Актриса дубляжа
Михаил Глушковский

Михаил Глушковский

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Ислам Ганджаев

Ислам Ганджаев

Актёр дубляжа
Влад Токарев

Влад Токарев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Чон Джи-ын

Чон Джи-ын

Jeong Ji-eun
Монтажёр

Композиторы

Дальпаран

Дальпаран

Dalpalan
Композитор