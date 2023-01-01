Лето во Франции (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Романтическая комедия из Нидерландов о мужчине и женщине, которые решили начать отношения, сведя вместе своих законных супругов.



На первый взгляд Мари и Люк — счастливая семейная пара, но в реальности их жизнь вовсе не так прекрасна. Вместе с двумя дочерьми они собираются на отдых во Францию, куда также едут их друзья и соседи Уолт и Лике с сыном. Они сняли шикарный дом в живописной деревне, чтобы как следует провести отпуск. Когда Уолт и Мари отправляются вместе в магазин, их давнее влечение друг к другу всплывает на поверхность, и они сливаются в поцелуе. Изменщики знают, что их отношения рано или поздно станут известны супругам, так что рассказать об этом точно придется. Тогда Уолт и Мари решают свести Люка и Лике, чтобы будущие перемены не были для них так тяжелы.



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