Лето во Франции (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Романтическая комедия из Нидерландов о мужчине и женщине, которые решили начать отношения, сведя вместе своих законных супругов.
На первый взгляд Мари и Люк — счастливая семейная пара, но в реальности их жизнь вовсе не так прекрасна. Вместе с двумя дочерьми они собираются на отдых во Францию, куда также едут их друзья и соседи Уолт и Лике с сыном. Они сняли шикарный дом в живописной деревне, чтобы как следует провести отпуск. Когда Уолт и Мари отправляются вместе в магазин, их давнее влечение друг к другу всплывает на поверхность, и они сливаются в поцелуе. Изменщики знают, что их отношения рано или поздно станут известны супругам, так что рассказать об этом точно придется. Тогда Уолт и Мари решают свести Люка и Лике, чтобы будущие перемены не были для них так тяжелы.
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СтранаНидерланды
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- МДРежиссёр
Марк
Де Клоэ
- ВУАктриса
Вокелин
Уверкерк
- ТГАктёр
Тьеббо
Герритсма
- ЯКАктёр
Ян
Койман
- ЯСАктриса
Ясмин
Сендар
- ЭААктёр
Элийха
Альтена
- ЛКАктёр
Лоран
Кларе
- КДАктриса
Катрин
Джирон
- ИГАктёр
Илья
Горт
- МАктёр
Маццельпик
- ФМАктёр
Фиона
Мусарелла
- НРСценарист
Нинке
Рёмер
- БВПродюсер
Барт
Виллемсен
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- КХКомпозитор
Карл
Хартверд