Лето во Франции
Wink
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Лето во Франции
7.72023, Zomer in Frankrijk
Комедия, Мелодрама83 мин16+
Две семейные пары отправляются в совместный отпуск, где запутываются в любовном четырехугольнике. Солнечный ромком из Нидерландов

Лето во Франции (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Романтическая комедия из Нидерландов о мужчине и женщине, которые решили начать отношения, сведя вместе своих законных супругов.

На первый взгляд Мари и Люк — счастливая семейная пара, но в реальности их жизнь вовсе не так прекрасна. Вместе с двумя дочерьми они собираются на отдых во Францию, куда также едут их друзья и соседи Уолт и Лике с сыном. Они сняли шикарный дом в живописной деревне, чтобы как следует провести отпуск. Когда Уолт и Мари отправляются вместе в магазин, их давнее влечение друг к другу всплывает на поверхность, и они сливаются в поцелуе. Изменщики знают, что их отношения рано или поздно станут известны супругам, так что рассказать об этом точно придется. Тогда Уолт и Мари решают свести Люка и Лике, чтобы будущие перемены не были для них так тяжелы.

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Страна
Нидерланды
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лето во Франции»