Я не киллер (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Преподаватель философии изображает наемного киллера и влюбляется в заказчицу. Обаятельный ромком с ноткой черного юмора от автора трилогии «Перед...» Ричарда Линклейтера.
Гэри Джонсон профессионально притворяется киллером. По договоренности с полицией он играет роль наемника, к которому обращаются за выполнением грязной работы. Потом стражи порядка устраивают представление с арестом «преступника», а вот его клиенты уже отправляются за решетку по-настоящему. Однажды к Гэри обращается симпатичная девушка, которая хочет заказать мужа. Подставной наемник отговаривает красотку и начинает с ней встречаться. Она и не догадывается, что в обычной жизни он всего лишь университетский профессор. Он, в свою очередь, теряет дар речи, когда выясняется, что тот самый муж все-таки найден мертвым.
Смогут ли герои открыться друг другу? Что скрывается за их масками? Глен Пауэлл и Адриа Архона отвечают на эти вопросы в остроумной комедии «Я не киллер» 2023 года — смотреть онлайн фильм можно на нашем видеосервисе.
Я не киллер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- РЛРежиссёр
Ричард
Линклейтер
- ГПАктёр
Глен
Пауэлл
- АААктриса
Адриа
Архона
- РАктриса
Ретта
- ОААктёр
Остин
Амелио
- МБАктриса
Молли
Бернард
- ММАктёр
Майк
Маркофф
- ББАктёр
Бет
Бартли
- РРАктриса
Рокси
Ривера
- ДХАктриса
Джулия
Холт
- КДАктёр
Кагга
Джейсон
- СРАктёр
Санджай
Рао
- ГБАктёр
Грэйлен
Брайант Бэнкс
- БКАктёр
Брайант
Кэрролл
- РЛСценарист
Ричард
Линклейтер
- ГПСценарист
Глен
Пауэлл
- СХСценарист
Скип
Холландсворт
- Продюсер
Джейсон
Бейтман
- МБПродюсер
Майк
Близзард
- РЛПродюсер
Ричард
Линклейтер
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- РБХудожник
Родни
Бекер
- МУХудожник
Маркус
Уиттман
- САМонтажёр
Сандра
Адер
- ШФОператор
Шэйн
Ф. Келли
- ГРКомпозитор
Грэм
Рейнольдс