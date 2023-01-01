Я не киллер (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Преподаватель философии изображает наемного киллера и влюбляется в заказчицу. Обаятельный ромком с ноткой черного юмора от автора трилогии «Перед...» Ричарда Линклейтера.



Гэри Джонсон профессионально притворяется киллером. По договоренности с полицией он играет роль наемника, к которому обращаются за выполнением грязной работы. Потом стражи порядка устраивают представление с арестом «преступника», а вот его клиенты уже отправляются за решетку по-настоящему. Однажды к Гэри обращается симпатичная девушка, которая хочет заказать мужа. Подставной наемник отговаривает красотку и начинает с ней встречаться. Она и не догадывается, что в обычной жизни он всего лишь университетский профессор. Он, в свою очередь, теряет дар речи, когда выясняется, что тот самый муж все-таки найден мертвым.



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