Я не киллер
Wink
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Я не киллер
8.22023, Hit Man
Комедии, Боевики110 мин18+
Преподаватель притворяется наемником и влюбляется в девушку, заказавшую убийство мужа. Ромком-триллер, ставший хитом фестивалей
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Я не киллер (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Преподаватель философии изображает наемного киллера и влюбляется в заказчицу. Обаятельный ромком с ноткой черного юмора от автора трилогии «Перед...» Ричарда Линклейтера.

Гэри Джонсон профессионально притворяется киллером. По договоренности с полицией он играет роль наемника, к которому обращаются за выполнением грязной работы. Потом стражи порядка устраивают представление с арестом «преступника», а вот его клиенты уже отправляются за решетку по-настоящему. Однажды к Гэри обращается симпатичная девушка, которая хочет заказать мужа. Подставной наемник отговаривает красотку и начинает с ней встречаться. Она и не догадывается, что в обычной жизни он всего лишь университетский профессор. Он, в свою очередь, теряет дар речи, когда выясняется, что тот самый муж все-таки найден мертвым.

Смогут ли герои открыться друг другу? Что скрывается за их масками? Глен Пауэлл и Адриа Архона отвечают на эти вопросы в остроумной комедии «Я не киллер» 2023 года — смотреть онлайн фильм можно на нашем видеосервисе.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики

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Актёры и съёмочная группа фильма «Я не киллер»

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