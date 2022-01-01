Любовь со второй попытки (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Спустя 15 лет после расставания бывшие любовники вновь встречаются в аэропорту, и прежние чувства вспыхивают между ними вновь. Трогательная романтическая комедия с Наталией Теной из «Игры прест�олов».



Стефан родился в Польше, но переехал в Лондон, где начал работать поваром в кафе. Там он и встретил Эмили, обворожительную девушку, с которой у него начался бурный роман. Однако паре было не суждено остаться вместе — их пути разошлись, и Стефан и Эмили не виделись целых 15 лет. Но вот однажды по счастливой случайности они снова сталкиваются друг с другом в аэропорту. Стефан все еще работает в том же кафе, а Эмили до сих пор живет с матерью. Перекинувшись парой слов, они понимают, что даже спустя столько лет их чувства не угасли.



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