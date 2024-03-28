Давай поженимся (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Девушка выигрывает в лотерею для новобрачных, но у нее даже нет парня. За подходящим кандидатом она отправляется в фотоагентство. Приятная мелодрама о роли случая в личной жизни.



Кейт с сестрой, у которой скоро свадьба, отправляются на свадебную ярмарку. Там девушки, напившись шампанского, шутки ради решают поучаствовать в розыгрыше 100 000 долларов на свадебную церемонию. Кейт неожиданно выигрывает. У победительницы, однако, даже нет молодого человека. Чтобы не стать посмешищем, она придумывает найти себе жениха среди моделей фотоагентства. Выбирая брутального мачо из каталога, Кейт надеется произвести впечатление, но, кажется, душа у нее больше лежит к милому фотографу Энди, который согласился сделать для нее эти постановочные фото. Проводя вместе время, Кейт и Энди все больше сближаются, так что, возможно, настоящая свадьба и правда не за горами.



Сможет ли застенчивый Энди сделать романтический жест по отношению к Кейт, узнаете в мелодраме «Давай поженимся» 2023 года — фильм смотреть онлайн можно на нашем сервисе.

