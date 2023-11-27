Страсти по Матвею (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сын священника ищет себе невесту: романтическая комедия от продюсеров «Пищеблока». В главных ролях — Валери Зоидова и Денис Власенко.



Молодой алтарник Матвей вырос в церковной среде и стремится посвятить свою дальнейшую жизнь служению Богу. Отец уже нашел ему подходящий приход, однако для получения сана юноше необходимо вступить в брак. Матвей начинает искать невесту на православных сайтах знакомств, но судьба дарит ему встречу с художницей-бунтаркой по имени Агата. Она курит в церкви, одевается во все черное и не признает никаких правил. Девушка помогает расписывать храм, в котором вскоре должен нести службу Матвей. Агата не ищет серьезных отношений, но, несмотря на множество ссор и недопониманий, между молодыми людьми возникают настоящие чувства.



Смогут ли молодые люди из разных миров преодолеть все преграды и быть вместе, узнаете в российской мелодраме «Страсти по Матвею».


