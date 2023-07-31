Любовь со вкусом (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Романтическая комедия о фуд-блогерше, влюбившейся в шеф-повара ресторана, который она разгромила в своем отзыве. Сэм — успешная блогерша, рассказывающая о том, как готовить здоровую еду без лишних отходов и с использованием локальных продуктов. Вскоре у нее должна выйти книга, популярность которой может возрасти, если Сэм станет ведущей грядущего кулинарного телешоу. Вот только на эту роль претендует ее коллега Лилиан, высокомерная особа, внешне гораздо больше похожая на гламурную теледиву. Их противостояние приобретает форму продолжительного челленджа, и во время одного из этапов Сэм знакомится с Марко — шеф-поваром ресторана, о котором ей нужно написать отзыв. Сам Марко принципиально игнорирует соцсети и понятия не имеет, чем занимается Сэм. Между ними возникает симпатия, но все может резко измениться, когда Сэм опубликует разгромную рецензию. Как это повлияет на зарождающиеся отношения, узнаете, когда будете смотреть фильм 2022 года «Любовь со вкусом» онлайн в видеосервисе Wink.

