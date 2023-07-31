Любовь со вкусом (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Романтическая комедия о фуд-блогерше, влюбившейся в шеф-повара ресторана, который она разгромила в своем отзыве. Сэм — успешная блогерша, рассказывающая о том, как готовить здоровую еду без лишних отходов и с использованием локальных продуктов. Вскоре у нее должна выйти книга, популярность которой может возрасти, если Сэм станет ведущей грядущего кулинарного телешоу. Вот только на эту роль претендует ее коллега Лилиан, высокомерная особа, внешне гораздо больше похожая на гламурную теледиву. Их противостояние приобретает форму продолжительного челленджа, и во время одного из этапов Сэм знакомится с Марко — шеф-поваром ресторана, о котором ей нужно написать отзыв. Сам Марко принципиально игнорирует соцсети и понятия не имеет, чем занимается Сэм. Между ними возникает симпатия, но все может резко измениться, когда Сэм опубликует разгромную рецензию. Как это повлияет на зарождающиеся отношения, узнаете, когда будете смотреть фильм 2022 года «Любовь со вкусом» онлайн в видеосервисе Wink.
СтранаНидерланды
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- МдРежиссёр
Маннин
де Вильдт
- СФАктриса
Санне
Фогель
- СЭАктёр
Синан
Эроглу
- СЛАктриса
Санне
Лангелаар
- ХМАктриса
Холли
Мэй Бруд
- АБАктриса
Аннеке
Блок
- ЙХАктриса
Йоханна
Хаген
- ЗЯАктриса
Зиара
Янссен
- МНАктёр
Марк
Нохем
- ЛПАктёр
Люк
Питерс
- НРАктёр
Ник
Розен
- РКСценарист
Рихард
Кемпер
- ВЗАктриса дубляжа
Василисса
Зайцева
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ДММонтажёр
Джошуа
Менко
- ЭвКомпозитор
Эрик
ван Тейн