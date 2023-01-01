2+2 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Двое лучших друзей пытаются свести своих приятелей во время похода в горы. Фильм «2+2» — романтическая комедия из Италии, снятая на фоне живописных тосканских пейзажей.



Фернанда работает гидом в горных походах и убеждает своего лучшего друга Винченцо провести неделю на дик�ой природе. Вместе они задумали хитрость — позвать с собой своих близких знакомых Анну и Тонино, чтобы те в процессе похода стали парой. Анна ведет развязную жизнь и меняет партнеров как перчатки, но не испытывала настоящую любовь, а Тонино все больше разочаровывается в собственных отношениях. Фернанда и Винченцо уверены, что их план обязательно должен сработать, однако чем дальше они заходят, тем сильнее теряют контроль над ситуацией.



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