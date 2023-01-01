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Наше кинo
9.7
Брат
1997, 95 мин
9.4
Счастье в конверте
2019, 98 мин
9.7
Брат 2
2000, 122 мин
9.5
Война
2002, 119 мин
9.1
Не хороните меня без Ивана
2022, 119 мин
9.5
Лед 3
2024, 134 мин
9.1
Папа
2004, 94 мин
9.6
Огонь
2020, 126 мин
9.5
Особенности национальной охоты
1995, 93 мин
9.3
О чем говорят мужчины
2010, 92 мин
9.0
Дорога к дому
2022, 69 мин
9.4
Серебряные коньки
2020, 131 мин
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
9.2
Поехавшая
2023, 105 мин
9.4
Сестры
2001, 80 мин
8.9
Кукушка
2002, 99 мин
9.5
Салют-7
2017, 106 мин
9.3
Праведник
2022, 156 мин
9.6
Особенности национальной рыбалки
1998, 94 мин
8.9
Страсти по Матвею
2023, 120 мин
9.4
Вызов
2023, 163 мин
8.6
Я подарю тебе победу
2019, 97 мин
8.8
Нормальный только я
2021, 94 мин
8.9
Новенький
2021, 100 мин
8.3
Медвежий поцелуй
2002, 94 мин
8.5
Медвежий поцелуй
2002, 94 мин
8.9
Виктория
2020, 88 мин
9.6
Лед 2
2020, 125 мин
8.7
Учености плоды
2021, 160 мин
9.6
Небо
2021, 126 мин
8.8
Красный призрак
2020, 94 мин
8.6
На Луне
2019, 96 мин
8.6
Морфий
2008, 107 мин
9.2
Метро
2012, 126 мин
8.4
Я не вернусь
2014, 105 мин
9.4
Жмурки
2005, 105 мин
8.6
Люби их всех
2019, 98 мин
8.3
Асфальтовое солнце
2021, 90 мин
8.2
История одного назначения
2018, 108 мин
9.0
Питер FM
2006, 84 мин
7.4
Плюс один
2008, 97 мин
8.9
Мама, не горюй
1997, 81 мин
7.1
Про уродов и людей
1998, 88 мин
8.7
Сокр�овища партизанского леса
2022, 98 мин
8.9
Мне не больно
2006, 100 мин
8.8
У людей так бывает
2023, 94 мин
9.3
Тариф Новогодний
2008, 83 мин
9.1
Самый Новый год!
2020, 76 мин