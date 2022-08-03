На Луне (фильм, 2019) смотреть онлайн
Приключенческий триллер Егора Кончаловского. Глеб – типичный мажор, привыкший всегда получать желаемое. Его отец – высокопоставленный чиновник, готовый решить за сына любой вопрос. Но однажды Глеб попадает в неприятности, уладить которые не под силу даже влиятельному папе. Во время ночного заезда на дорогих тачках подросток сбивает пешехода. Отец решает спрятать отпрыска подальше от столицы, в отрезанном от цивилизации глухом северном поселке. Здесь «золотой ребенок» впервые начинает задумываться об ответственности, морали и смысле собственной жизни.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Триллер
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЕКРежиссёр
Егор
Кончаловский
- ИААктёр
Иван
Архангельский
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Александр
Балуев
- ФБАктёр
Федор
Бавтриков
- СЛАктёр
Степан
Лапин
- ВКАктриса
Варвара
Комарова
- Актёр
Сейдулла
Молдаханов
- ВААктёр
Владимир
Афанасьев
- АСАктёр
Андрей
Савостьянов
- СЛАктёр
Сергей
Легостаев
- МФСценарист
Милена
Фадеева
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Станислав
Говорухин
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- АММонтажёр
Алексей
Миклашевский
- ААОператор
Антон
Антонов
- ВСКомпозитор
Виктор
Сологуб