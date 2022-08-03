На Луне (фильм, 2019) смотреть онлайн

Приключенческий триллер Егора Кончаловского. Глеб – типичный мажор, привыкший всегда получать желаемое. Его отец – высокопоставленный чиновник, готовый решить за сына любой вопрос. Но однажды Глеб попадает в неприятности, уладить которые не под силу даже влиятельному папе. Во время ночного заезда на дорогих тачках подросток сбивает пешехода. Отец решает спрятать отпрыска подальше от столицы, в отрезанном от цивилизации глухом северном поселке. Здесь «золотой ребенок» впервые начинает задумываться об ответственности, морали и смысле собственной жизни.

