На Луне (фильм, 2019) смотреть онлайн

На Луне (фильм, 2019)

2019
Приключения, Триллер, 96 мин

Приключенческий триллер Егора Кончаловского. Глеб – типичный мажор, привыкший всегда получать желаемое. Его отец – высокопоставленный чиновник, готовый решить за сына любой вопрос. Но однажды Глеб попадает в неприятности, уладить которые не под силу даже влиятельному папе. Во время ночного заезда на дорогих тачках подросток сбивает пешехода. Отец решает спрятать отпрыска подальше от столицы, в отрезанном от цивилизации глухом северном поселке. Здесь «золотой ребенок» впервые начинает задумываться об ответственности, морали и смысле собственной жизни.

Россия
Приключения, Триллер
96 мин / 01:36

7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

