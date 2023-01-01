Этот фильм пока недоступен
Фильм Вызов (2023)
О фильме
Первый в мире фильм, частично снятый в космосе, с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем в главных ролях. «Вызов» —фильм о самоотверженности и настоящей силе характера.
На Международной космической станции чрезвычайное происшествие: Олега Богданова во время ремонтной вылазки задевает обломок спутника. Из-за травмы космонавт теряет возможность дышать. Лететь на Землю ему нельзя, а значит, на станцию нужно доставить хирурга. Претендентов на эту роль семь, но самый сильный из них — Евгения Беляева, специалистка с тяжелым прошлым, которая винит себя в смерти мужа. Она полностью погружена в работу и готова на самые смелые поступки, чтобы спасти пациентов. Теперь ей нужно в кратчайшие сроки подготовиться к сложнейшей операции за всю свою врачебную карьеру.
Рейтинг
- Режиссёр
Клим
Шипенко
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Милош
Бикович
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Олег
Новицкий
- Актёр
Антон
Шкаплеров
- Актёр
Пётр
Дубров
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актриса
Варвара
Володина
- АЩАктёр
Андрей
Щепочкин
- Актёр
Александр
Балуев
- Сценарист
Клим
Шипенко
- Сценарист
Бакур
Бакурадзе
- ИЗСценарист
Иван
Заморов
- ИМСценарист
Иля
Малахова
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Дмитрий
Рогозин
- Продюсер
Сергей
Титинков
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Актёр дубляжа
Александр
Устюгов
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Козельский
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- Оператор
Клим
Шипенко
- БЛОператор
Борис
Литовченко
- НРКомпозитор
Николай
Ростов
- СЧКомпозитор
Сергей
Черемисинов
- АККомпозитор
Алексей
Канцыру