Фильм Вызов (2023)

Первый в мире фильм, частично снятый в космосе, с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем в главных ролях. «Вызов» —фильм о самоотверженности и настоящей силе характера.



На Международной космической станции чрезвычайное происшествие: Олега Богданова во время ремонтной вылазки задевает обломок спутника. Из-за травмы космонавт теряет возможность дышать. Лететь на Землю ему нельзя, а значит, на станцию нужно доставить хирурга. Претендентов на эту роль семь, но самый сильный из них — Евгения Беляева, специалистка с тяжелым прошлым, которая винит себя в смерти мужа. Она полностью погружена в работу и готова на самые смелые поступки, чтобы спасти пациентов. Теперь ей нужно в кратчайшие сроки подготовиться к сложнейшей операции за всю свою врачебную карьеру.



