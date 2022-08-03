О чем говорят мужчины
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О чем говорят мужчины

О чем говорят мужчины (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.32010, О чем говорят мужчины
Комедия92 мин18+

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О фильме

На этот раз участники «Квартета И» играют четверых друзей среднего возраста, которые решают вырваться из однотипных будней и отправиться в автотрип в Одессу на концерт группы «Би 2». По дороге они обсуждают современное искусство, деловых партнеров, собственные страхи и, конечно же, женщин.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «О чем говорят мужчины»