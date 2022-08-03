О чем говорят мужчины (фильм, 2010) смотреть онлайн

На этот раз участники «Квартета И» играют четверых друзей среднего возраста, которые решают вырваться из однотипных будней и отправиться в автотрип в Одессу на концерт группы «Би 2». По дороге они обсуждают современное искусство, деловых партнеров, собственные страхи и, конечно же, женщин.

