О чем говорят мужчины (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.32010, О чем говорят мужчины
Комедия92 мин18+
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О фильме
На этот раз участники «Квартета И» играют четверых друзей среднего возраста, которые решают вырваться из однотипных будней и отправиться в автотрип в Одессу на концерт группы «Би 2». По дороге они обсуждают современное искусство, деловых партнеров, собственные страхи и, конечно же, женщин.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Леонид
Барац
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Нина
Русланова
- ЖФАктриса
Жанна
Фриске
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Андрей
Макаревич (18+, иноагент)
- Сценарист
Леонид
Барац
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Александр
Цекало
- Продюсер
Леонид
Барац
- СППродюсер
Сергей
Петрейков
- Продюсер
Ростислав
Хаит
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Казакова
- ВИАктёр дубляжа
Валерий
Иваков
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- ГМАктёр дубляжа
Григорий
Маликов
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- ДЕМонтажёр
Дмитрий
Ежов
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин
- БКомпозитор
Би-2
- Композитор
Александр
Уман
- Композитор
Егор
Бортник