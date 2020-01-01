Огонь (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Отряд пожарных против огненной стихии в Карелии. Константин Хабенский и Иван Янковский в героическом блокбастере Алексея Нужного.
После гибели подчиненного бывалый капитан пожарной бригады Алексей Соколов хотел было уволиться, но лето — сезон пожаров, и нужно срочно лететь на очередное задание. Только вот в команде не хватает шестого человека... Когда Соколов узнает, что его дочь Катя встречается с самоуверенным наглецом Романом Ильиным, он намеревается помешать их отношениям. Инструктор срочно объявляет вылет в Карелию и шестым членом бригады берет бойфренда дочери. Рома еще никогда не видел реального пожара и даже не подозревает, каким сложным и опасным окажется это задание.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Нужный
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Стася
Милославская
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Тихон
Жизневский
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- НКСценарист
Николай
Куликов
- Сценарист
Алексей
Нужный
- КМСценарист
Константин
Майер
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Никита
Михалков
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ММОператор
Михаил
Милашин
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев