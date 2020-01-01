Огонь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Отряд пожарных против огненной стихии в Карелии. Константин Хабенский и Иван Янковский в героическом блокбастере Алексея Нужного.



После гибели подчиненного бывалый капитан пожарной бригады Алексей Соколов хотел было уволиться, но лето — сезон пожаров, и нужно срочно лететь на очередное задание. Только вот в команде не хватает шестого человека... Когда Соколов узнает, что его дочь Катя встречается с самоуверенным наглецом Романом Ильиным, он намеревается помешать их отношениям. Инструктор срочно объявляет вылет в Карелию и шестым членом бригады берет бойфренда дочери. Рома еще никогда не видел реального пожара и даже не подозревает, каким сложным и опасным окажется это задание.



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