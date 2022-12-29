По-мужски (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Триллер с Антоном Лапенко об успешном бизнесмене, который начинает сомневаться в том, что поступил правильно, не ударив в ответ гопника, давшего пощечину его жене. Глеб и Полина — почти идеальная семья, переехавшая в недавно отстроенный частный дом. Во время празднования новоселья им через забор прилетает пакет с отходами — это пьяный сосед перепутал соседский участок с мусорным контейнером. На этом он не остановился и дал возмущенной Полине пощечину. Глеб не стал разжигать скандал, уведя жену и гостей обратно домой. Но теперь его не отпускает мысль — а вдруг надо было ответить жестче? Что он предпримет теперь, расскажет фильм «По-мужски» (2022), на Wink доступный к просмотру онлайн в хорошем качестве.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МКРежиссёр
Максим
Кулагин
- Актёр
Антон
Лапенко
- ЕЩАктриса
Екатерина
Щербакова
- ВГАктёр
Владимир
Гориславец
- СВАктёр
Сергей
Васин
- ПСАктриса
Полина
Синильникова
- ЛХАктриса
Лёля
Хохлова
- ЕСАктриса
Евгения
Синицкая
- АЧАктриса
Анастасия
Чуева
- ВДАктёр
Владимир
Данай
- РГАктёр
Руслан
Гагиати
- ДКСценарист
Денис
Кулагин
- ММПродюсер
Михаил
Маризов
- Продюсер
Антон
Лапенко
- АДПродюсер
Андрей
Дементьев
- РМХудожница
Радмила
Мигулина
- МКМонтажёр
Максим
Кулагин
- ДЦОператор
Дмитрий
Цхай
- АБКомпозитор
Андрей
Бугров