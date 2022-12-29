По-мужски
Wink
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По-мужски
7.22022, По-мужски
Триллер, Драма101 мин18+

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По-мужски (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Триллер с Антоном Лапенко об успешном бизнесмене, который начинает сомневаться в том, что поступил правильно, не ударив в ответ гопника, давшего пощечину его жене. Глеб и Полина — почти идеальная семья, переехавшая в недавно отстроенный частный дом. Во время празднования новоселья им через забор прилетает пакет с отходами — это пьяный сосед перепутал соседский участок с мусорным контейнером. На этом он не остановился и дал возмущенной Полине пощечину. Глеб не стал разжигать скандал, уведя жену и гостей обратно домой. Но теперь его не отпускает мысль — а вдруг надо было ответить жестче? Что он предпримет теперь, расскажет фильм «По-мужски» (2022), на Wink доступный к просмотру онлайн в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По-мужски»