По-мужски (фильм, 2022) смотреть онлайн

Триллер с Антоном Лапенко об успешном бизнесмене, который начинает сомневаться в том, что поступил правильно, не ударив в ответ гопника, давшего пощечину его жене. Глеб и Полина — почти идеальная семья, переехавшая в недавно отстроенный частный дом. Во время празднования новоселья им через забор прилетает пакет с отходами — это пьяный сосед перепутал соседский участок с мусорным контейнером. На этом он не остановился и дал возмущенной Полине пощечину. Глеб не стал разжигать скандал, уведя жену и гостей обратно домой. Но теперь его не отпускает мысль — а вдруг надо было ответить жестче? Что он предпримет теперь, расскажет фильм «По-мужски» (2022), на Wink доступный к просмотру онлайн в хорошем качестве.

