По-мужски
Актёры и съёмочная группа фильма «По-мужски»

Режиссёры

Максим Кулагин

Режиссёр

Актёры

Антон Лапенко

АктёрГлеб
Екатерина Щербакова

АктрисаПолина
Владимир Гориславец

АктёрКостя
Сергей Васин

АктёрАртур
Полина Синильникова

АктрисаТаня
Лёля Хохлова

АктрисаЯна
Евгения Синицкая

АктрисаРита
Анастасия Чуева

АктрисаВера
Владимир Данай

Актёручастковый
Руслан Гагиати

АктёрАлан

Сценаристы

Денис Кулагин

Сценарист

Продюсеры

Михаил Маризов

Продюсер
Антон Лапенко

Продюсер
Андрей Дементьев

Продюсер

Художники

Радмила Мигулина

Художница

Монтажёры

Максим Кулагин

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Цхай

Оператор

Композиторы

Андрей Бугров

Композитор