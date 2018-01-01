Айка (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.52018, Айка
Драмы109 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Беременная женщина по имени Айка сбегает в Москву от киргизских мафиози. Родив, она оставляет малыша в роддоме ради его же безопасности. Так начинается трагическая история мигрантки, которая пытается выжить в недружелюбной столице. Исполнительница главной роли получила приз в Каннах.
Айка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СЕАктриса
Самал
Еслямова
- ДААктриса
Джипаргуль
Абдилова
- ДААктёр
Давид
Алавердян
- НМАктриса
Нуржамал
Мамадалиева
- НКАктриса
Нуржан
Кунназарова
- СМАктёр
Сергей
Мазур
- АСАктёр
Азамат
Сатимбаев
- АКАктёр
Асхат
Кучинчереков
- ЛФАктриса
Лариса
Фирсова
- ПСАктриса
Полина
Северная
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- АВПродюсер
Анна
Выдра
- ГСПродюсер
Гульнара
Сарсенова
- МТХудожница
Мария
Турская
- АФХудожник
Алексей
Филимонов
- АДХудожница
Александра
Демидова
- ОЮХудожница
Ольга
Юрасова
- ПММонтажёр
Петар
Маркович