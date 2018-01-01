Айка (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Беременная женщина по имени Айка сбегает в Москву от киргизских мафиози. Родив, она оставляет малыша в роддоме ради его же безопасности. Так начинается трагическая история мигрантки, которая пытается выжить в недружелюбной столице. Исполнительница главной роли получила приз в Каннах.



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