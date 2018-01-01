Айка
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Айка

Айка (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Айка
Драмы109 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Беременная женщина по имени Айка сбегает в Москву от киргизских мафиози. Родив, она оставляет малыша в роддоме ради его же безопасности. Так начинается трагическая история мигрантки, которая пытается выжить в недружелюбной столице. Исполнительница главной роли получила приз в Каннах.

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Информация

Страна
Польша, Казахстан, Китай, Россия, Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Айка»

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