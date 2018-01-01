Испанское кино
Испанские фильмы — особая часть европейского кинематографа, насыщенная национальным колоритом. Работы испанских режиссеров знамениты экспериментальными визуальными решениями, выразительной актерской игрой и ярким музыкальным сопровождением. Познакомиться с кинокартинами с родины Сальвадора Дали — обязательный пункт для любого любителя кино. Предлагаем к просмотру в нашей подборке лучшие испанские фильмы, среди которых вы найдете как нашумевшие работы, так и недооцененные жемчужины. Рекомендуем к просмотру: «Невозможное», «Королева Шантеклера», «Мания величия», «Эскобар», «Возвращение», «Бункер», «Хребет дьявола». Яркие музыкальные фильмы, напряженные триллеры и колоритный испанский хоррор: на Wink вы найдете не только современное кино, но и образцы классического европейского кинематографа, и можете смотреть испанские фильмы в хорошем качестве. По подписке в сервисе Wink вы можете смотреть лучшие испанские фильмы без рекламы в высоком разрешении. Оформляйте подписку и смотрите на любом устройстве.

Постер к фильму Вундеркинд 2025
7.7

Вундеркинд

2025, 105 мин
Постер к фильму Микаэла 2025
7.2

Микаэла

2025, 87 мин
Постер к фильму Без связи 2024
7.5

Без связи

2024, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Несносный дядюшка 2024
8.5

Несносный дядюшка

2024, 90 мин
Постер к фильму Вопль 2024
6.1

Вопль

2024, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Подземная бездна 2024
6.5

Подземная бездна

2024, 83 мин
Постер к фильму Агент под прикрытием 2024
7.9

Агент под прикрытием

2024, 113 мин
Постер к фильму Шах и мат 2024
8.8

Шах и мат

2024, 98 мин
Постер к фильму Спящая 2024
7.7

Спящая

2024, 105 мин
Постер к фильму В ожидании Дали 2023
8.1

В ожидании Дали

2023, 114 мин
Постер к фильму Ангел мести 2023
7.8

Ангел мести

2023, 76 мин
Постер к фильму Забытые убийства 2023
7.6

Забытые убийства

2023, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Паранормальное. Маяк 2023
6.7

Паранормальное. Маяк

2023, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Линцесса. Тайны леса 2023
9.0

Линцесса. Тайны леса

2023, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Учитель, обещавший море 2023
8.9

Учитель, обещавший море

2023, 105 мин
Постер к фильму Империя 2023
7.3

Империя

2023, 89 мин
Постер к фильму Угроза 2023
8.3

Угроза

2023, 101 мин
Постер к фильму Бугимен. Начало легенды 2023
7.4

Бугимен. Начало легенды

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Другие: Проклятие кукушки 2023
7.2

Другие: Проклятие кукушки

2023, 98 мин
Постер к фильму Мечты робота 2023
8.6

Мечты робота

2023, 102 мин
Постер к фильму О чем говорят незнакомцы 2023
8.4

О чем говорят незнакомцы

2023, 88 мин
Постер к фильму Как соблазнить девушку, или о чем говорят мужчины 2022
7.1

Как соблазнить девушку, или о чем говорят мужчины

2022, 95 мин
Постер к фильму Тест 2022
7.7

Тест

2022, 101 мин
Постер к фильму Границы безумия 2022
6.4

Границы безумия

2022, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хищники 2022
7.1

Хищники

2022, 132 мин
Постер к фильму Очень лысая поездка 2022
7.6

Очень лысая поездка

2022, 102 мин
Постер к фильму Паразит 2022
6.5

Паразит

2022, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свинка 2022
6.9

Свинка

2022, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Галопом по Европе 2022
7.8

Галопом по Европе

2022, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Новый парень моей жены 2022
8.2

Новый парень моей жены

2022, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму 13 изгнаний дьявола 2022
6.7

13 изгнаний дьявола

2022, 99 мин
Постер к фильму Венецияфрения 2022
7.0

Венецияфрения

2022, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Абсолют 2022
9.1

Абсолют

2022, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хранитель тайн 2022
7.7

Хранитель тайн

2022, 104 мин
Постер к фильму Роковая ночь в Париже 2022
6.8

Роковая ночь в Париже

2022, 125 мин
Постер к фильму Незавершенное дело 2022
7.2

Незавершенное дело

2022, 99 мин
Постер к фильму Улетная история 2021
8.0

Улетная история

2021, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Животные-партизаны 2021
9.3

Животные-партизаны

2021, 49 мин
Постер к фильму Клуб безработных 2021
5.9

Клуб безработных

2021, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Самый лучший босс 2021
7.3

Самый лучший босс

2021, 115 мин
Постер к фильму Главная роль 2021
6.9

Главная роль

2021, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пусть все горит 2021
6.5

Пусть все горит

2021, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Очень плохие родители 2021
8.4

Очень плохие родители

2021, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бабушка 2021
6.5

Бабушка

2021, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дикая природа Канарских островов 2021
9.2

Дикая природа Канарских островов

2021, 49 мин
Постер к фильму Преступить черту 2020
6.9

Преступить черту

2020, 92 мин
Постер к фильму Маленький цветок 2020
6.0

Маленький цветок

2020, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Идеальный враг 2020
6.7

Идеальный враг

2020, 86 мин
Бесплатно