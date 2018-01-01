Испанское кино

Испанские фильмы — особая часть европейского кинематографа, насыщенная национальным колоритом. Работы испанских режиссеров знамениты экспериментальными визуальными решениями, выразительной актерской игрой и ярким музыкальным сопровождением. Познакомиться с кинокартинами с родины Сальвадора Дали — обязательный пункт для любого любителя кино. Предлагаем к просмотру в нашей подборке лучшие испанские фильмы, среди которых вы найдете как нашумевшие работы, так и недооцененные жемчужины. Рекомендуем к просмотру: «Невозможное», «Королева Шантеклера», «Мания величия», «Эскобар», «Возвращение», «Бункер», «Хребет дьявола». Яркие музыкальные фильмы, напряженные триллеры и колоритный испанский хоррор: на Wink вы найдете не только современное кино, но и образцы классического европейского кинематографа, и можете смотреть испанские фильмы в хорошем качестве. По подписке в сервисе Wink вы можете смотреть лучшие испанские фильмы без рекламы в высоком разрешении. Оформляйте подписку и смотрите на любом устройстве.