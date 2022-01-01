Абсолют (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Захватывающий документальный проект о триумфе сборной Испании по футболу и их тренере Луисе Арагонесе, который привел команду к успеху.



В январе 2012 года сборная Испании по футболу навсегда оставила след в истории спорта, став чемпионом мира. За четыре года они также выиграли два Чемпионата Европы, а международные газеты пестрели заголовками о выдающихся достижениях команды, гордо носящей прозвище Красная фурия. Все началось несколько лет назад, когда ее состав пополнили Икер Касильяс из «Мадрида» и Хави Эрнандес из «Барселоны». Мастерство этих игроков и невероятные усилия тренера Луиса Арагонеса вывели испанцев в лидеры мирового футбола.



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