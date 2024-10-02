9.32021, Wild Canary islands
Документальный49 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Дикая природа Канарских островов (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Канарские острова — архипелаг, окружённый водами Атлантического океана. Все острова имеют вулканическое происхождение, и каждый не похож на другой. Здесь можно встретить суровый вулканический ландшафт и реликтовые лавры, пустынные дюны и сосновые леса. Благодаря изолированности и особенностям климата Канарские острова представляют собой заповедник с эндемичными растениями и животными, которых не встретишь больше нигде.
СтранаИспания
ЖанрДокументальный
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.0 IMDb