Канарские острова — архипелаг, окружённый водами Атлантического океана. Все острова имеют вулканическое происхождение, и каждый не похож на другой. Здесь можно встретить суровый вулканический ландшафт и реликтовые лавры, пустынные дюны и сосновые леса. Благодаря изолированности и особенностям климата Канарские острова представляют собой заповедник с эндемичными растениями и животными, которых не встретишь больше нигде.

