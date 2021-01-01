Очень плохие родители (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Испанская комедия о бывших супругах, которые пытаются решить, кому из них удастся поехать в перспективную командировку, а кто останется присматривать за детьми. Флора и Виктор, семейная пара с тремя детьми, понимают, что настало время разводиться. Обязанности по воспитанию троих детей они делят поровну, и, кажется, довольно успешно. Однако все меняется, когда на горизонте появляются серьезные карьерные перспективы. Флоре предлагают командировку в Африку, а Виктору — деловую поездку в Россию на пять месяцев. Поскольку кто-то из них должен остаться с детьми, поехать сможет только один из них. Ни Флора, ни Виктор не готовы упускать уникальную возможность, но выбор за их дочерьми и сыном. Поэтому мама и папа пытаются показать себя с самой худшей стороны, чтобы их отпрыски уж точно не захотели проводить время с ними.



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