Очень плохие родители (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Испанская комедия о бывших супругах, которые пытаются решить, кому из них удастся поехать в перспективную командировку, а кто останется присматривать за детьми. Флора и Виктор, семейная пара с тремя детьми, понимают, что настало время разводиться. Обязанности по воспитанию троих детей они делят поровну, и, кажется, довольно успешно. Однако все меняется, когда на горизонте появляются серьезные карьерные перспективы. Флоре предлагают командировку в Африку, а Виктору — деловую поездку в Россию на пять месяцев. Поскольку кто-то из них должен остаться с детьми, поехать сможет только один из них. Ни Флора, ни Виктор не готовы упускать уникальную возможность, но выбор за их дочерьми и сыном. Поэтому мама и папа пытаются показать себя с самой худшей стороны, чтобы их отпрыски уж точно не захотели проводить время с ними.
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Информация
Рейтинг
- ДдРежиссёр
Дани
де ла Орден
- Актриса
Мирен
Ибаргурен
- ПЛАктёр
Пако
Леон
- СОАктриса
София
Ория
- ИРАктёр
Иван
Ренедо
- ЛКАктриса
Лаура
Кирос
- ЭУАктриса
Эва
Угарте
- МФАктёр
Микель
Фернандес
- БРАктёр
Берто
Ромеро
- ЭЭАктриса
Эстер
Экспозито
- ООАктёр
Оскар
Ортуньо
- МДСценарист
Матьё
Делапорт
- ЭНСценарист
Эрик
Наварро
- АдСценарист
Александр
де Ла Пательер
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- ЭКПродюсер
Эдуардо
Кампой
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АМАктриса д�убляжа
Алёна
Минчук
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ММХудожник
Марк
Матеу
- ОПМонтажёр
Ориол
Перес Алькарас
- АТКомпозитор
Альфред
Тапскотт