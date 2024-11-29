Забытые убийства (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Испанская журналистка расследует убийство шести человек, тела которых нашли после валенсийского наводнения в 1957 году. Основанный на реальных событиях исторический детектив «Забытые убийства» — фильм об ужасах, происходящих на фоне больших трагедий.



Ольвидо Гранелл — молодая журналистка, работающая на локальную газету в Валенсии. Она стала первой женщиной среди авторов новостей, поэтому ей приходится стараться из всех сил, чтобы доказать свою компетентность. После разрушительного наводнения она отправляется к разлившейся реке Турии, чтобы сделать репортаж о последствиях стихийного бедствия. Однако на месте она находит тела шести человек, которые не утонули. Ольвидо при содействии сержанта Фермина начинает расследовать их смерти и сталкивается с масштабным заговором, в котором замешано множество влиятельных людей.



Какие опасности их ждут, расскажет детектив «Забытые убийства».


