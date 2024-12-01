Фильм Бабушка (2021)
О фильме
Подающая надежды модель вынуждена вернуться из Парижа в Мадрид, чтобы помочь бабушке после серьезной болезни. Однако вскоре ее жизнь превращается в кошмар. Фильм «Бабушка» — атмосферный испанский хоррор от режиссера «Репортажа».
Сусана работает моделью в Париже, где ей прочат ослепительную карьеру. Однако новости из Мадрида рушат все ее планы — ее 85-летняя бабушка Пилар пережила кровоизлияние в мозг. Пилар воспитывала девочку с тех самых пор, как та потеряла родителей, и теперь Сусане приходится возвращаться в Испанию, чтобы ухаживать за бабушкой, пока идут поиски сиделки. Поселившись в квартире Пилар, Сусана начинает видеть кошмары, а наяву происходят странные события, после которых у нее возникают сомнения в собственной памяти.
Рейтинг
- Режиссёр
Пако
Пласа
- АААктриса
Альмудена
Амор
- ВВАктриса
Вера
Вальдес
- ККАктриса
Карина
Колокольчикова
- МГАктриса
Марина
Гутьеррес
- БСАктёр
Берта
Санчес
- АБАктриса
Альба
Боннин
- ГКАктриса
Габриэла
Калонфиреску
- ИУАктриса
Илеана
Уилсон
- ЛГАктёр
Лле
Годой
- ПХАктриса
Пиа
Хессель
- МКАктриса
Марта
Креспо
- ХГАктёр
Хосе
Гимено
- КВСценарист
Карлос
Вермут
- ААПродюсер
Алехандро
Аренас
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- ПРПродюсер
Пилар
Робла
- Продюсер
Энрике
Лопес Лавинье
- СДПродюсер
Сильви
Дантон
- ДГМонтажёр
Давид
Гальярт