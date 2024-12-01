Бабушка
Wink
Фильмы
Бабушка
6.52021, La abuela
Ужасы94 мин18+

Фильм Бабушка (2021)

О фильме

Подающая надежды модель вынуждена вернуться из Парижа в Мадрид, чтобы помочь бабушке после серьезной болезни. Однако вскоре ее жизнь превращается в кошмар. Фильм «Бабушка» — атмосферный испанский хоррор от режиссера «Репортажа».

Сусана работает моделью в Париже, где ей прочат ослепительную карьеру. Однако новости из Мадрида рушат все ее планы — ее 85-летняя бабушка Пилар пережила кровоизлияние в мозг. Пилар воспитывала девочку с тех самых пор, как та потеряла родителей, и теперь Сусане приходится возвращаться в Испанию, чтобы ухаживать за бабушкой, пока идут поиски сиделки. Поселившись в квартире Пилар, Сусана начинает видеть кошмары, а наяву происходят странные события, после которых у нее возникают сомнения в собственной памяти.

Какую тайну хранит Пилар, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Бабушка» онлайн на Wink.

Страна
Испания, Франция, Бельгия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабушка»