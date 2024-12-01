Фильм Бабушка (2021)

Подающая надежды модель вынуждена вернуться из Парижа в Мадрид, чтобы помочь бабушке после серьезной болезни. Однако вскоре ее жизнь превращается в кошмар. Фильм «Бабушка» — атмосферный испанский хоррор от режиссера «Репортажа».



Сусана работает моделью в Париже, где ей прочат ослепительную карьеру. Однако новости из Мадрида рушат все ее планы — ее 85-летняя бабушка Пилар пережила кровоизлияние в мозг. Пилар воспитывала девочку с тех самых пор, как та потеряла родителей, и теперь Сусане приходится возвращаться в Испанию, чтобы ухаживать за бабушкой, пока идут поиски сиделки. Поселившись в квартире Пилар, Сусана начинает видеть кошмары, а наяву происходят странные события, после которых у нее возникают сомнения в собственной памяти.



