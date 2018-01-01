Wink
Бабушка
Актёры и съёмочная группа фильма «Бабушка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабушка»

Режиссёры

Пако Пласа

Paco Plaza
Режиссёр

Актёры

Альмудена Амор

Almudena Amor
АктрисаSusana
Вера Вальдес

Vera Valdez
АктрисаPilar
Карина Колокольчикова

Karina Kolokolchykova
АктрисаEva
Марина Гутьеррес

Marina Gutiérrez
АктрисаAdela
Берта Санчес

Berta Sánchez
АктёрSusana Niña
Альба Боннин

Alba Bonnin
АктрисаEva Niña
Габриэла Калонфиреску

Gabriela Calonfirescu
АктрисаJulita
Илеана Уилсон

Ileana Wilson
АктрисаDoctora Romero
Лле Годой

Lle Godoy
АктёрPersona Agencia 1
Пиа Хессель

Pia Hessel
АктрисаPersona Agencia 2
Марта Креспо

Marta Crespo
АктрисаEnfermera
Хосе Гимено

José Gigar
АктёрConductor Coche

Сценаристы

Карлос Вермут

Carlos Vermut
Сценарист

Продюсеры

Алехандро Аренас

Alejandro Arenas
Продюсер
Мерседес Гамеро

Mercedes Gamero
Продюсер
Пилар Робла

Pilar Robla
Продюсер
Энрике Лопес Лавинье

Enrique López Lavigne
Продюсер
Сильви Дантон

Sylvie Danton
Продюсер

Монтажёры

Давид Гальярт

David Gallart
Монтажёр