Паранормальное. Маяк (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Нечто из потустороннего мира изводит вдовца с дочерью на отдаленном маяке. Живописный хоррор «Паранормальное. Маяк» — фильм от создателей культового испанского триллера «Платформа».



Лидия со своим отцом Пабло тяжело переживают семейную трагедию — мать девочки умерла. По наследству от дедушки им переходит дом с далеким маяком, и они решают поехать туда в надежде обрести душевный покой. Пока отец занимается хозяйством и заботится о ней, Лидия снова увлекается рисованием. Однако новое место тревожит девочку: зловещие знаки, будто на маяке есть нечто не живое и не мертвое, преследуют ее. Возможно, это чья-то душа по-прежнему бродит в старых стенах? Маяк служит предупреждением об опасности для моряков, но легенды гласят, что свет, который он излучает, способен и свести с ума.



Реальны ли видения Лидии, желает ли таинственная сущность зла или хочет чего-то другого? Об этом расскажет лента «Паранормальное. Маяк» (2023).


