Незавершенное дело (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Испанский нуарный триллер об инспекторе с подмоченной репутацией, который вынужден взять дело, напоминающее ему о пережитой травме. У инспектора Мануэля Бьянкетти на плечах лежит тяжелый груз прошлого: его дочь изнасиловали и жестоко убили, а в поисках преступника Бьянкетти неоднократно превысил свои полномочия. Ожидаемо, это повлияло на его брак и профессиональную репутацию. Стремясь уберечь Мануэля от проблем, начальство переводит его в полицейский участок города Кадис, но там как раз произошло убийство — и оно слишком похоже на то, что случилось с его дочерью. Мануэль клянется сделать все, чтобы поймать злодея, даже если ему самому придется нарушить закон. И только его соседка, жертва насилия со стороны бывшего партнера, готова его поддерживать в этом начинании.
Рейтинг
- ХМРежиссёр
Хуан
Мигель дель Кастильо
- ФТАктёр
Фред
Татьен
- НдАктриса
Наталия
де Молина
- ММАктриса
Мона
Мартинес
- ИМАктёр
Игнасио
Матеос
- ЖДАктёр
Жерардо
Де Паблос
- ЛВАктриса
Луиза
Видес
- МДАктёр
Мигель
Диосдадо
- ФКАктёр
Фран
Кабальеро
- ПБАктёр
Пабло
Бехар
- АКАктёр
Алекс
Кастильо
- ХМСценарист
Хуан
Мигель дель Кастильо
- ГБПродюсер
Гонсало
Бендала
- АБПродюсер
Адольфо
Бланко
- МВПродюсер
Марта
Веласко
- ММПродюсер
Мануэль
Монсон
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ВдХудожница
Ванеса
де ла Аса
- ЭВХудожница
Эстер
Вакеро
- ДФОператор
Джина
Феррер
- КФКомпозитор
Ксавьер
Фонт