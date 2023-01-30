Испанский нуарный триллер об инспекторе с подмоченной репутацией, который вынужден взять дело, напоминающее ему о пережитой травме. У инспектора Мануэля Бьянкетти на плечах лежит тяжелый груз прошлого: его дочь изнасиловали и жестоко убили, а в поисках преступника Бьянкетти неоднократно превысил свои полномочия. Ожидаемо, это повлияло на его брак и профессиональную репутацию. Стремясь уберечь Мануэля от проблем, начальство переводит его в полицейский участок города Кадис, но там как раз произошло убийство — и оно слишком похоже на то, что случилось с его дочерью. Мануэль клянется сделать все, чтобы поймать злодея, даже если ему самому придется нарушить закон. И только его соседка, жертва насилия со стороны бывшего партнера, готова его поддерживать в этом начинании.

