Незавершенное дело
Актёры и съёмочная группа фильма «Незавершенное дело»

Режиссёры

Хуан Мигель дель Кастильо

Juan Miguel del Castillo
Режиссёр

Актёры

Фред Татьен

Fred Tatien
АктёрManuel Bianquetti
Наталия де Молина

Natalia de Molina
АктрисаCristina
Мона Мартинес

Mona Martínez
Актриса
Игнасио Матеос

Ignacio Mateos
Актёр
Жерардо Де Паблос

Gerardo de Pablos
Актёр
Луиза Видес

Luisa Vides
Актриса(в титрах: Luisa Vides Galiano)
Мигель Диосдадо

Miguel Diosdado
АктёрJuan
Фран Кабальеро

Fran Caballero
АктёрCalvino
Пабло Бехар

Pablo Béjar
Актёр
Алекс Кастильо

Alex Castillo
АктёрFreddy Guzman

Сценаристы

Хуан Мигель дель Кастильо

Juan Miguel del Castillo
Сценарист

Продюсеры

Гонсало Бендала

Gonzalo Bendala
Продюсер
Адольфо Бланко

Adolfo Blanco
Продюсер
Марта Веласко

Marta Velasco
Продюсер
Мануэль Монсон

Manuel Monzón
Продюсер

Актёры дубляжа

Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа

Художники

Ванеса де ла Аса

Vanesa de la Haza
Художница
Эстер Вакеро

Esther Vaquero
Художница

Операторы

Джина Феррер

Gina Ferrer
Оператор

Композиторы

Ксавьер Фонт

Xavi Font
Композитор