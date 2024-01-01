Агент под прикрытием (фильм, 2024) смотреть онлайн

Ответственной полицейской поручают самое сложное задание в жизни: внедриться в террористическую организацию и помочь разрушить ее изнутри. Основанный на реальных событиях фильм «Агент под прикрытием» — захватывающий криминальный триллер от Аранчи Эччеварии, получившей в 2019 году премию «Гойя» как лучший новый режиссер.



К полицейской по имени Моника обращается высокопоставленный офицер Анхель. Он предлагает ей стать одной из нескольких агентов, которые должны внедриться в радикальную террористическую группировку ЭТА из Страны басков. Моника будет работать под прикрытием: это значит, что в случае ошибки коллеги из полиции не смогут прийти ей на помощь. Моника соглашается и под псевдонимом Аранча начинает вращаться в леворадикальных кругах Сан-Себастьяна. Спустя два года работы с ней связываются представители ЭТА с просьбой предоставить жилье двум участникам организации на время подготовки предстоящих атак. Теперь Монике предстоит докладывать о происходящем начальству, пока под ее крышей живут террористы, которые, без сомнения, убьют ее, если узнают о предательстве.



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