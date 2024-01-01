Несносный дядюшка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Ненадежный мужчина с кучей долгов вынужден заботиться о четырех приемных детях погибшей сестры. Комедия «Несносный дядюшка» — фильм 2024 года о самой странной семье на свете.



Тони простой человек: в свободное время он любит зависать в барах, есть бекон и наслаждаться жизнью. Желательно, чтобы вокруг не было детей. Сам он человек ненадежный — у него куча штрафов и долгов, которые не покрывает зарплата. Но все меняется, когда Тони узнает о смерти сестры. У нее осталось четверо приемных детей, за которыми нужен глаз да глаз. По крайней мере пока они не найдут новую семью. Это не то, о чем Тони мечтал, но если он продержится месяц, то станет обладателем крупной суммы.



Справится ли он с этой задачей, вы узнаете из фильма «Несносный дядюшка» 2024 года. Фильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



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