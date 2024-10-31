Подземная бездна (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Молодая женщина, работающая на печально известной станции метро, становится свидетельницей самоубийства, а после ее жизнь превращается в кошмар. Испанский хоррор «Подземная бездна» — фильм о демонах с историей, уходящей корнями в далекое прошлое.



В 1999 году на станции метро Рокафорт в Барселоне произошла жуткая трагедия: мужчина убил четверых членов своей семьи, нарисовав у них на лицах странные символы. Тогда преступника удалось поймать, однако с тех пор станция приобрела репутацию проклятого места. По статистике, большинство самоубийств в барселонском метро происходят именно здесь. Спустя 20 лет девушка по имени Лаура устраивается работать на эту станцию, и прямо на ее глазах мужчина бросается под поезд. Ее начинают преследовать жуткие видения. Чтобы справиться с ними, она решает узнать тайну роковой станции.



Какое зло поселилось в метро, расскажет хоррор «Подземная бездна» (2024), смотреть онлайн который можно на Wink.

