Линцесса. Тайны леса (2023) смотреть онлайн

Малышка-рысь вместе с семьей пытается выжить в стремительно меняющемся мире. «Линцесса. Тайна леса» — фильм, сочетающий элементы документалистики и вымысла, чтобы рассказать о влиянии человека на дикую природу.



Где-то в дремучей чаще испанского леса у Пиренейских гор живут маленькая рысь, ее брат и добрая мама. Детенышу нравится имя Линцесса, и она с энтузиазмом рассказывает о своих похождениях в заповедных местах, полных удивительных открытий и красот живой природы. Однако на пути к знаниям рысенка поджидает немало опасностей, в том числе те, которые приносят с собой люди, норовящие уничтожить родной край рысей ради прибыли.



