Шах и мат (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Преподавательница из престижной школы вынуждена обучать трудных подростков, в чем ей помогают шахматы. Вдохновляющая комедия «Шах и мат» — фильм из Испании о том, что у каждого есть потенциал.
Учительница Кандела, проработав десять лет в престижной частной школе, после тяжелого развода возвращается в родной район, где начинает заниматься с группой подростков, которых окрестили безнадежными. Все они выросли в бедных семьях, у каждого — свои проблемы, а их перспективы кажутся туманными. Поначалу Кандела видит в них ленивую молодежь, не желающую брать ответственность за свои поступки, а они недолюбливают училку, которая ничего не понимает в их жизни. Но со временем Кандела находит ключ к сердцам новых подопечных: это шахматы.
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Информация
Рейтинг
- НГРежиссёр
Начо
Г. Велилья
- АХАктриса
Александра
Хименес
- ЛКАктёр
Луис
Кальехо
- РВАктриса
Росио
Велайос
- ПЛАктёр
Пабло
Луазель
- ВСАктриса
Вероника
Сенра
- КБАктёр
Кико
Бена
- ФОАктёр
Франсеск
Орелья
- МААктриса
Мария
Аданес
- МРАктёр
Мигель
Рельян
- ДССценарист
Давид
Санчес
- МССценарист
Марта
Санчез
- НГСценарист
Начо
Г. Велилья
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ЖБПродюсер
Жислен
Барруа
- ГФПродюсер
Густаво
Феррада
- НМПродюсер
Николас
Матхи
- НГПродюсер
Начо
Г. Велилья
- АМХудожница
Ана
Мартинес Фессер