Шах и мат
Wink
Фильмы
Шах и мат
8.82024, Menudas piezas
Комедии98 мин18+
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Шах и мат (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Преподавательница из престижной школы вынуждена обучать трудных подростков, в чем ей помогают шахматы. Вдохновляющая комедия «Шах и мат» — фильм из Испании о том, что у каждого есть потенциал.

Учительница Кандела, проработав десять лет в престижной частной школе, после тяжелого развода возвращается в родной район, где начинает заниматься с группой подростков, которых окрестили безнадежными. Все они выросли в бедных семьях, у каждого — свои проблемы, а их перспективы кажутся туманными. Поначалу Кандела видит в них ленивую молодежь, не желающую брать ответственность за свои поступки, а они недолюбливают училку, которая ничего не понимает в их жизни. Но со временем Кандела находит ключ к сердцам новых подопечных: это шахматы.

Куда их приведет игра, вы узнаете из фильма «Шах и мат» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

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Актёры и съёмочная группа фильма «Шах и мат»

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