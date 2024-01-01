Шах и мат (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Преподавательница из престижной школы вынуждена обучать трудных подростков, в чем ей помогают шахматы. Вдохновляющая комедия «Шах и мат» — фильм из Испании о том, что у каждого есть потенциал.



Учительница Кандела, проработав десять лет в престижной частной школе, после тяжелого развода возвращается в родной район, где начинает заниматься с группой подростков, которых окрестили безнадежными. Все они выросли в бедных семьях, у каждого — свои проблемы, а их перспективы кажутся туманными. Поначалу Кандела видит в них ленивую молодежь, не желающую брать ответственность за свои поступки, а они недолюбливают училку, которая ничего не понимает в их жизни. Но со временем Кандела находит ключ к сердцам новых подопечных: это шахматы.



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