Хранитель тайн (фильм, 2022) смотреть онлайн

Испанский триллер о сотруднике бюро находок, который обнаруживает в одном из чемоданов мертвого младенца. Марио работает на складе, где за несколько лет накопились самые разные вещи, утерянные своими владельцами. Он уже давно отдалился от людей и в свободное время пытается понять, кому принадлежали разные предметы со склада. Однажды туда прибывает чемодан, выловленный со дна реки — внутри оказываются детские останки. Марио решает начать собственное расследование и выходит на Сару — девушку, которая находится в рабстве с самого детства. С какими ужасами предстоит столкнуться Марио, расскажет фильм 2022 года «Хранитель тайн» — смотрите его онлайн в хорошем качестве на Wink.

