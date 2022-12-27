Хранитель тайн (фильм, 2022) смотреть онлайн

Хранитель тайн
Хранитель тайн
7.72022, Objetos
Триллер104 мин18+
О фильме

Испанский триллер о сотруднике бюро находок, который обнаруживает в одном из чемоданов мертвого младенца. Марио работает на складе, где за несколько лет накопились самые разные вещи, утерянные своими владельцами. Он уже давно отдалился от людей и в свободное время пытается понять, кому принадлежали разные предметы со склада. Однажды туда прибывает чемодан, выловленный со дна реки — внутри оказываются детские останки. Марио решает начать собственное расследование и выходит на Сару — девушку, которая находится в рабстве с самого детства. С какими ужасами предстоит столкнуться Марио, расскажет фильм 2022 года «Хранитель тайн» — смотрите его онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
Испания, Аргентина, Германия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хранитель тайн»