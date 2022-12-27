Хранитель тайн (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Испанский триллер о сотруднике бюро находок, который обнаруживает в одном из чемоданов мертвого младенца. Марио работает на складе, где за несколько лет накопились самые разные вещи, утерянные своими владельцами. Он уже давно отдалился от людей и в свободное время пытается понять, кому принадлежали разные предметы со склада. Однажды туда прибывает чемодан, выловленный со дна реки — внутри оказываются детские останки. Марио решает начать собственное расследование и выходит на Сару — девушку, которая находится в рабстве с самого детства. С какими ужасами предстоит столкнуться Марио, расскажет фильм 2022 года «Хранитель тайн» — смотрите его онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ХДРежиссёр
Хорхе
Дорадо
- АМАктёр
Альваро
Морте
- МЭАктриса
Мария
Эухения Суарес Риверо
- Актриса
Вероника
Эчеги
- ДААктёр
Даниэль
Араос
- ЭГАктёр
Энди
Горостиага
- МСАктриса
Майтане
Сан Николас
- ПГАктриса
Пепа
Грация
- СЭАктёр
Сорион
Эгилеор
- СААктриса
Сельва
Алеман
- ДЛАктёр
Давид
Луке
- НЛСценарист
Начо
Лопес
- КСПродюсер
Кристина
Сумаррага
- ПБПродюсер
Пабло
Босси
- ФДПродюсер
Фернанда
Дель Нидо
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Игнатьева
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- КБХудожница
Клара
Бильбао
- ДАОператор
Давид
Асерето